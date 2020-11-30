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Сборные по баскетболу

Сборная России второй раз проиграла итальянцам в квалификации Евробаскета

Встреча завершилась со счетом 66:70
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 30 ноября. Мужская сборная России по баскетболу проиграла команде Италии со счетом 66:70 в матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2022 года. Встреча прошла в Таллине.

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Самым результативным игроком стал центровой сборной Италии Амедео Тесситори, набравший 27 очков. У россиян больше всех очков набрал капитан Андрей Воронцевич (11). Первый матч отборочного цикла, прошедший в феврале в Неаполе, также завершился победой итальянской команды (83:64).

Сборная России опустилась на второе место в группе, набрав 6 очков в четырех матчах. Лидирует команда Италии (6 очков), третьими идут эстонцы (4), четвертыми - македонцы (2).

Следующий матч команда Сергея Базаревича проведет 18 февраля против команды Северной Македонии в Перми. Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах.

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