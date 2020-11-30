Кириленко: в сборной не было лидера, способного взять на себя игру в матче с итальянцами

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по баскетболу неплохо провела концовку матча с итальянцами, но в команде не нашлось лидера, который смог бы взять на себя игру. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
В понедельник мужская сборная России проиграла в Таллине команде Италии со счетом 66:70 в матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2022 года. Первый матч отборочного цикла против итальянцев, прошедший в феврале в Неаполе, также завершился победой соперника (83:64).
"Неплохую концовку провела сборная, но неправильно говорить, что нам не повезло или повезло. В отличие от прошлой игры, где у нас было много трехочковых, к сожалению, в игре с итальянцами мы не смогли найти лидера, который, может быть, лишний раз бы на себя взял и где-то "зарешал", - сказал Кириленко.
Сборная России опустилась на второе место в группе, набрав 6 очков в четырех матчах. Лидирует команда Италии (6 очков), третьими идут эстонцы (4), четвертыми - македонцы (2).
Следующий матч сборная России проведет 18 февраля против команды Северной Македонии в Перми. Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах.