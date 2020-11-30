Кириленко: в сборной не было лидера, способного взять на себя игру в матче с итальянцами

В понедельник мужская сборная России проиграла в Таллине команде Италии со счетом 66:70 в матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2022 года. Первый матч отборочного цикла против итальянцев, прошедший в феврале в Неаполе, также завершился победой соперника (83:64).

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по баскетболу неплохо провела концовку матча с итальянцами, но в команде не нашлось лидера, который смог бы взять на себя игру. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

"Неплохую концовку провела сборная, но неправильно говорить, что нам не повезло или повезло. В отличие от прошлой игры, где у нас было много трехочковых, к сожалению, в игре с итальянцами мы не смогли найти лидера, который, может быть, лишний раз бы на себя взял и где-то "зарешал", - сказал Кириленко.

Сборная России опустилась на второе место в группе, набрав 6 очков в четырех матчах. Лидирует команда Италии (6 очков), третьими идут эстонцы (4), четвертыми - македонцы (2).

Следующий матч сборная России проведет 18 февраля против команды Северной Македонии в Перми. Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах.