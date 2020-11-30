Базаревич: сборная России по баскетболу должна побеждать в оставшихся матчах отбора ЧЕ

В понедельник мужская сборная России проиграла команде Италии со счетом 66:70 в матче квалификации. Встреча прошла в Таллине.

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по баскетболу ставит цель победить в двух оставшихся матчах отборочного турнира чемпионата Европы и занять минимум второе место в группе. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Сергей Базаревич.

Кириленко: в сборной не было лидера, способного взять на себя игру в матче с итальянцами

"Мы пытались, но сегодня итальянцы были лучше. Мы старались, но результат на табло, - сказал Базаревич. - У нас понятные задачи перед решающими матчами в Перми: надо точно занимать вторую строчку в группе, надо одерживать победы, набирать уверенность и просто играть за свою страну".

Сборная России опустилась на второе место в группе, набрав 6 очков в четырех матчах. Лидирует команда Италии (6 очков), третьими идут эстонцы (4), четвертыми - македонцы (2).

Следующий матч сборная России проведет 18 февраля против команды Северной Македонии. Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах.