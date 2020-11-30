Никто не "зарешал". Сборная России уступила итальянцам в отборе Евробаскета

ТАСС, 30 ноября. Баскетболисты сборной России провели два гостевых матча в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года. В эстонском "пузыре" команда Сергея Базаревича в субботу обыграла хозяев, а в понедельник уступила итальянцам. Однако это поражение не должно помешать российской сборной решить задачу выхода на Евробаскет.
Сборная Эстонии в субботу была обыграна легко - 88:56. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник Евгений Бабурин, набравший 19 очков. Первый матч в ранге капитана сборной России провел находящийся без клуба Андрей Воронцевич.
Другой матч группы B, между командами Италии и Северной Македонии, был отложен из-за вспышки коронавируса в составе македонцев.
Перед игрой с эстонцами стало известно, что у двух представителей сборной России подозрение на коронавирус. Члены команды, чьи имена не сообщались, были помещены на карантин. Но опасения не оправдались - повторные тесты дали отрицательный результат.
Шансы выйти на Евробаскет остаются высокими
В понедельник сборная России в Таллине уступила команде Италии со счетом 66:70. Первый матч отборочного цикла против итальянцев, прошедший в феврале в Неаполе, также завершился победой соперника (83:64). По мнению президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, у команды в матче со сборной Италии не нашлось лидера, способного переломить ход встречи. "Неплохую концовку провела сборная, но неправильно говорить, что нам не повезло или повезло. В отличие от прошлой игры, где у нас было много трехочковых, к сожалению, в игре с итальянцами мы не смогли найти лидера, который лишний раз бы на себя взял и где-то "зарешал", - сказал Кириленко ТАСС.
Проиграв итальянцам, сборная России опустилась на второе место в группе, набрав 6 очков в четырех матчах. Лидирует команда Италии (6 очков, 3 матча), третьими идут эстонцы (4 очка, 3 матча), четвертыми - македонцы (2 очка, 2 матча).
Заключительные матчи отборочного турнира сборная России проведет в феврале в Перми. 18 февраля состоится игра против команды Северной Македонии, 21-го - против эстонцев. По мнению тренерского штаба, у сборной России теперь одна цель - занять второе место в группе и выйти в финальную часть Евробаскета.
"Мы пытались, но сегодня итальянцы были лучше. Мы старались, но результат на табло, - сказал Базаревич ТАСС. - У нас понятные задачи перед решающими матчами в Перми: надо точно занимать вторую строчку в группе, надо одерживать победы, набирать уверенность и просто играть за свою страну".
Сборная Италии квалифицировалась на чемпионат в качестве одной из его хозяек, путевку на турнир получат еще две команды квартета.