Два футболиста "Локомотива" не сыграют в Лиге чемпионов с "Зальцбургом" из-за коронавируса

Игроки пропустят матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга", который пройдет позднее во вторник, начало матча - 20:55 мск.

ТАСС, 1 декабря. Тесты на коронавирусную инфекцию футболистов московского "Локомотива" Гжегожа Крыховяка и Даниила Куликова дали сомнительные результаты. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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В стартовый состав на матч вошли Маринато Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука, Мурило, Слободан Райкович, Виталий Лысцов, Станислав Магкеев, Мацей Рыбус, Виталий Лисакович, Эдер, Зе Луиш. В запасе остались Антон Коченков, Андрей Савин, Александр Сильянов, Илья Петухов, Максим Мухин, Николай Титков, Никита Иосифов, Владислав Игнатьев, Дмитрий Рыбчинский, Франсуа Камано, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов.

Крыховяк в нынешнем сезоне провел 18 матчей, в которых забил два мяча. На счету Куликова 17 матчей. Оба футболиста участвовали в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Ахмата" (0:0) 28 ноября.