ФХР выпустит в продажу на Кубок Первого канала 25% билетов от вместимости арены

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Матчи сборной России по хоккею на Кубке Первого канала смогут посетить 25% зрителей от вместимости "ЦСКА-Арены". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Российский этап Еврохоккейтура пройдет с 17 по 20 декабря в Москве на "ЦСКА-Арене", вмещающей 12 100 зрителей. Таким образом, игры национальной команды смогут посетить чуть более трех тысяч человек. Сборная России 17 декабря сыграет с командой Швеции, 19 декабря - с чехами и 20 декабря - с финнами. Матчи без участия сборной России пройдут без зрителей.

"В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в продажу будет выпущено 25% билетов", - сообщили в пресс-службе ФХР.

В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проведение спортивных мероприятий в Москве будет разрешено при заполняемости трибун не более, чем на 25% от вместимости сооружений.

Сборная России лидирует в турнирной таблице Евротура, набрав восемь очков в трех играх. Вторыми идут чехи (6), третьими - финны (3), четвертыми - шведы (1).