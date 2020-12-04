ТАСС, 4 декабря. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов номинирован на премию "Иностранный спортсмен года" по версии "Би-би-си". Об этом сообщается на сайте компании.

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Также на награду претендуют шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, которому в феврале удалось за одну неделю дважды побить мировой рекорд, американский баскетболист Леброн Джеймс, признанный самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), американский гольфист Дастин Джонсон, который занимает первую строчку в рейтинге Ассоциации профессиональных игроков гольфа (PGA), французская футболистка Венди Ренар, являющаяся капитаном женского клуба "Лион" и выигравшая вместе с командой в седьмой раз женскую Лигу чемпионов и ирландский боксер Кэти Тейлор, дважды защитившая свои четыре титула чемпиона мира в легком весе.

Голосование продлится до 15 декабря, награды будут вручены в прямом эфире 20 декабря на шоу BBC Sports Personality of the Year.

"Иностранный спортсмен года" по версии "Би-би-си" - ежегодная премия, вручаемая с 1960 года спортсменам не из Британии, которые сделали наибольший вклад в спорт в текущем году. В 2019-м ее обладателем стал кенийский бегун Элиуд Кипчоге.