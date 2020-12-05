{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Чемпион UFC Ян заявил, что пока не планирует драться с Диллашоу

Американец в настоящее время отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов, срок которой истекает в январе 2021 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Петр Ян пока не планирует драться с двукратным чемпионом UFC американцем Ти Джеем Диллашоу. Об этом Ян заявил журналистам.

Ранее стало известно о переносе поединка Яна против американца Алджамейна Стерлинга за титул чемпиона UFC в легчайшем весе, который планировалось провести 12 декабря на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе.

"Хочу сначала подраться со Стерлингом. Я должен сделать то, что я изначально сказал. А потом посмотрим. Диллашоу же нужно о себе напоминать", - сказал Ян.

"Я очень хочу подраться с Диллашоу. Но не могу отказать Стерлингу, так как сказал, что подерусь с ним", - добавил спортсмен.

Диллашоу в настоящее время отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов. Ее срок истекает в январе 2021 года.

Яну 27 лет, он стал чемпионом UFC в легчайшем весе 13 июля, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо.

Теги
ММА
ММА
Махачев оценил в один процент вероятность возвращения в спорт Нурмагомедова
В октябре россиянин на турнире UFC победил американца Джастина Гэтжи, а после боя объявил о завершении спортивной карьеры
Читать полностью