Глава ВФЛА Петр Иванов вошел в президиум Федерации триатлона России

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Федерации триатлона России (ФТР) Петр Иванов избран в президиум организации. Голосование состоялось в субботу на конференции федерации в здании Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее президентом ФТР была избрана Ксения Шойгу. 30 ноября Иванов стал президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Иванов руководил ФТР с декабря 2016 года. В разные годы он возглавлял Мосгортранс и Федеральную пассажирскую компанию. С сентября 2013 года по январь 2016-го - заместитель председателя правительства Московской области. С октября 2020 года возглавляет "Скоростные магистрали" (дочерняя компания РЖД).