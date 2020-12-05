Лыжник Сергей Устюгов рассказал о последствиях перенесенного им коронавируса

ТАСС, 5 декабря. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов рассказал, что во второй половине октября перенес заражение коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Устюгов пропустил первый этап Кубка мира в финской Руке. Как сообщила ТАСС президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, спортсмен не выступит на втором этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, а его участие на многодневной гонке "Тур де Ски" пока под вопросом.
"Если вкратце, то я переболел коронавирусом, находясь на сборе в итальянском Валь Сеналесе во второй половине октября, к сожалению, для моего организма последствия данной болезни оказались довольно суровыми, настолько суровыми, что я даже на данный момент не могу до конца прийти в себя, - написал Устюгов. - Организмы у всех разные, друзья, и реакция тоже разная, и так получилось, что мой организм переносит последствия этой пресловутой болезни таким образом. Я пробовал начинать тренироваться в ноябре, потихоньку втягиваться, но все мои попытки были, к сожалению, тщетны, мой организм отказывался адекватно воспринимать предлагаемую нагрузку, и каждый раз я сваливался в яму".
"В итоге мы совместно с тренером решили сделать перерыв, пройти специальное обследование. В данный момент я уже начал потихоньку тренироваться, и, слава богу, мое состояние, хоть и маленькими шажками, но стабилизируется, надеюсь, что в ближайшем обозримом будущем я смогу присоединиться к команде и начать полноценно тренироваться", - добавил лыжник.
Устюгову 28 лет, обе победы на чемпионате мира он одержал в 2017 году. На его счету также пять серебряных и одна бронзовая награды турнира. В сезоне-2016/17 он стал победителем "Тур де Ски".