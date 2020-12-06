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Футбол в России

Дриусси заявил, что хочет покинуть "Зенит"

Аргентинца не устраивает позиция на поле
Себастьян Дриусси Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Себастьян Дриусси
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 6 декабря. Аргентинский полузащитник "Зенита" Себастьян Дриусси недоволен своей позицией на поле и хотел бы покинуть Петербург. Комментарий игрока приводит портал TyC Sports со ссылкой на прямой эфир Дриусси.

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"Я скучаю по "Ривер Плейт", скучаю по игре нападающим. Я играю на паршивой позиции уже три года. Я устал от этого и готов вернуться в любой момент", - сказал 24-летний Дриусси.

В "Зените" Дриусси играет на позиции атакующего полузащитника. Воспитанник "Ривер Плейт" перешел в "Зенит" в июле 2017 года. В текущем сезоне провел за команду 14 матчей, забил 1 мяч. Вместе с командой дважды стал чемпионом России и по разу обладателем кубка и суперкубка страны.

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