Не выше четвертого. Завершился этап Кубка мира по биатлону в Финляндии

ТАСС, 6 декабря. Второй этап Кубка мира по биатлону завершился в воскресенье в финском Контиолахти. Россияне остались без медалей, дважды остановившись в шаге от подиума в эстафетных гонках.

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Второй финский этап стартовал в четверг спринтерскими гонками. У женщин победительницей стала шведка Ханна Эберг, укрепившая лидерство в общем зачете турнира, лучшей среди россиянок была Светлана Миронова, занявшая 10-е место, Ирина Казакевич стала 13-й, Тамара Воронина - 27-й, Евгения Павлова - 44-й, Ульяна Кайшева - 54-й, Анастасия Гореева - 81-й. У мужчин победил норвежец Тарьей Бё, а выше всех из россиян поднялся Матвей Елисеев, который закончил гонку 33-м. Сразу за ним, на 34-м месте, финишировал Александр Логинов, Эдуард Латыпов стал 46-м, Антон Бабиков - 55-м, Петр Пащенко - 72-м, Семен Сучилов - 85-м. Для Бабикова, тест на коронавирус которого дал положительный результат перед стартом Кубка мира, эта гонка стала первой в текущем сезоне.

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В пятницу в мужской гонке преследования победу одержал стартовавший 18-м шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон. Он стал первым за шесть лет шведом, одержавшим победу на этапе Кубка мира в личной гонке. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, который финишировал 21-м, Александр Логинов завершил гонку 24-м, Матвей Елисеев - 28-м, Антон Бабиков - 52-м. В этот же день прошла женская эстафета, где за российскую команду бежали Павлова, Казакевич, Миронова и Кайшева. Россиянки финишировали четвертыми, на две с половиной минуты отстав от лидирующей в Кубке наций шведской команды. Второе место заняли представительницы Франции, третьей финишировала команда Германии. Прощание с Контиолахти Сравнительно успешное выступление российских девушек в воскресенье поддержала мужская сборная. Команда в составе Елисеева, Бабикова, Латыпова и Логинова заняла четвертое место в эстафете, проиграв победившим норвежцам 1 минуту 8 секунд. Второе место заняла сборная Швеции, третье - команда Германии.

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"Я очень сильно расстроен. Понимал, что с первого круга надо навязывать борьбу, а не ждать последний рубеж. Увы, я сейчас не готов к этому риску, но старался - хотел цепляться за возможности, рисковал и стрелял не в своем режиме, хотел, чтобы мой выстрел услышали уже. Это психологический момент, очень жаль, что не получилось вытащить команду на подиум", - отметил после гонки 28-летний Логинов. "Я разбегаюсь, настраиваюсь на другой результат в Хохфильцене. Состояние улучшается. Надеюсь, что через пару дней смогу кардинально поменять ситуацию", - добавил чемпион мира. Этап Кубка мира завершился женской гонкой преследования, в которой победила норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, финишировавшая 13-й, Светлана Миронова заняла 14-е место, Ирина Казакевич - 16-е, Ульяна Кайшева - 50-е, Тамара Воронина отстала на круг и была снята с гонки.

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В общем зачете Кубка мира у женщин лидирует Эберг, набравшая 204 очка. На второй строчке идет норвежка Марта Рёйселанн (168), на третьей - шведка Йоханна Скоттхейм (152). Лучшей из россиянок является Светлана Миронова, занимающая 16-е место (81). У мужчин на первой позиции располагается главный фаворит сезона Йоханнес Бё, в активе которого 210 очков, вторым идет Самуэльссон (175), третьим - словак Яков Фак (152). Наивысшую строчку среди россиян занимает Логинов (84), который располагается на 21-м месте. Ждем улучшения результатов Несмотря на не самый впечатляющий старт биатлонистов, бывший тренер национальной команды Николай Лопухов в беседе с ТАСС призвал обратить внимание на позитивные моменты.

"Не надо торопиться с выводами, интуиция подсказывает, что команда на правильном пути. Есть микропроблемы, которые нужно устранить, к этапу Кубка мира в Хохфильцене все должно быть хорошо, - сказал Лопухов. - Шведы молодцы, хорошее интервью дал шведский тренер, отметив высокую конкуренцию в команде на тренировках. Мы, к сожалению, в этом проигрываем, отстаем в организационно-методическом плане". Состав российской сборной на следующие этапы известен уже сейчас. В Хохфильцен поедут 14 биатлонистов: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили, Петр Пащенко, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Евгения Павлова, Тамара Воронина, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина и Анастасия Гореева.