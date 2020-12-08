Фазель: МОК не станет вмешиваться в вопрос проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается вмешиваться в вопрос проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Турнир должен пройти в Минске и Риге. Ранее МОК принял решение временно отстранить представителей Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии от участия в мероприятиях МОК, в том числе от Олимпийских игр, за нарушения Олимпийской хартии. В частности, санкции коснутся члена исполкома НОК Белоруссии Дмитрия Баскова, возглавляющего Федерацию хоккея Белоруссии.

"Никак не может повлиять, это разные вещи, - сказал Фазель в ответ на вопрос, может ли МОК повлиять на вопрос проведения турнира. - МОК следит сейчас за определенными атлетами и обеспокоен подготовкой Токио к Олимпийским играм, и я тоже обеспокоен ситуацией вокруг господина Баскова. Но по отношению к чемпионату мира решение будет принимать именно IIHF. Я на 100% уверен, что МОК не станет вмешиваться в наше решение, и об этом же ясно сказал Томас Бах (президент МОК - прим. ТАСС)".

Ранее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии.