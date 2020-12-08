Фигуристы Загорски и Гурейро вернулись на лед после болезни партнера

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Бронзовые призеры чемпионата России по фигурному катанию танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро вернулись на лед после простуды партнера. Об этом ТАСС сообщил Гурейро.

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Загорски и Гурейро из-за болезни партнера пропустили пятый этап Кубка России, который прошел в Москве с 5 по 8 декабря.

"Из-за простуды пропустили чуть больше недели, но в понедельник уже вышли на лед. После перерыва, конечно, тяжеловато, мы стараемся плавно входить в подготовку. Но уже в ближайшее время, надеюсь, сможем готовиться к чемпионату России в полную силу", - сообщил фигурист.

Гурейро и Загорски выиграли бронзовые медали на последнем чемпионате России, который проходил в декабре 2019 года в Красноярске. Также в их активе бронза чемпионата России - 2017, две золотые медали Кубка России (2016, 2017).

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 23 по 27 декабря.