Давыдов: Самоделкина впервые собрала программу с четверным, но недочеты еще есть

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Софья Самоделкина впервые исполнила программу с четверным сальховом и тройным акселем, но спортсменке еще есть над чем работать. Такое мнение ТАСС высказал тренер фигуристки Сергей Давыдов.

13-летняя Самоделкина заняла первое место в соревновании юниорок на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве. Она стала второй российской фигуристкой, исполнившей четверной прыжок и тройной аксель в одной программе, ранее это удавалось Софье Акатьевой. Самоделкина пропустила этап Кубка России в Казани из-за повреждения.

"Есть, конечно, недочеты, еще надо работать. Аксель можно было бы сделать получше, само катание должно быть поживее. Но я доволен, что она в первый раз собрала программу с четверным после перерыва. Сейчас Софья чувствует себя хорошо, мы в полном строю", - отметил тренер.

"В чемпионате России Софья пока не может участвовать ни по возрасту, ни по критериям отбора нынешнего года. Но будет кататься на первенстве страны. Нынешний сезон сложился так, что многие пропускали этапы, но в первенстве она должна участвовать", - добавил специалист.