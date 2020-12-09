"Лейпциг" и ПСЖ вышли в плей-офф Лиги чемпионов

В последнем туре группового этапа "Лейпциг" на своем поле обыграл английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2. "Лейпциг" по ходу встречи вел со счетом 3:0, отличились Анхелиньо (2-я минута), Амаду Хайдара (13) и Джастин Клюйверт (69). После этого "Манчестер Юнайтед" забил два мяча за две минуты, голами отметились Бруну Фернандеш (80, с пенальти) и Гарри Магуайр (82).

Матч ПСЖ и турецкого "Башакшехира" в Париже был прерван после того, как футболисты и тренеры турецкой команды покинули поле, как утверждает турецкая сторона, из-за расистских оскорблений со стороны четвертого арбитра встречи.

В турнирной таблице группы H "Лейпциг" занимает первое место, набрав 12 очков. В активе ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" по 9 очков, но ПСЖ будет выше английской команды вне зависимости от результата матча с "Башакшехиром", так как французский клуб имеет преимущество над "Манчестер Юнайтед" по личным встречам. Таким образом, "Манчестер Юнайтед" сыграет в 1/16 финала Лиги Европы, а "Истанбул Башакшехир" прекратил борьбу в еврокубках.