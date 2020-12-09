Образцов назначен и. о. президента Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Игорь Образцов будет исполнять обязанности президента организации после ухода в отставку Сергея Чопозова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерации в среду.

Отмечается, что решение было принято в ходе внеочередного заседания исполкома федерации в городском комитете по физической культуре и спорту.

Как ранее сообщал ТАСС, Чопозов в начале декабря написал заявление об отставке с поста спустя три месяца после назначения из-за нагрузки, возникшей при совмещении работы в федерации и на госслужбе.

Заслуженный тренер России Образцов работал в должности вице-президента Федерации фигурного катания Петербурга с 2014 года. В настоящее время он является членом коллегии судей Федерации фигурного катания на коньках России и членом исполкома организации.