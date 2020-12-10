Центр тестирования ГТО из Санкт-Петербурга стал лауреатом Национальной спортивной премии

ТАСС, 10 декабря. Центр тестирования ВФСК ГТО Василеостровского района Санкт-Петербурга стал лауреатом Национальной спортивной премии Министерства спорта России в номинации "Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху" по итогам 2020 года.

В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии в 11 номинациях. Участниками и гостями мероприятия стали ведущие спортсмены страны, легенды отечественного спорта, руководители общероссийских спортивных федераций, известные деятели искусства. Лауреаты премии были определены путем народного голосования и с учетом мнения экспертного совета, в состав которого вошли известные представители спортивного мира.

Победителем в номинации "Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху" стал Центр тестирования ВФСК ГТО Василеостровского района Санкт-Петербурга. За пять лет работы данный ЦТ протестировал больше 27,5 тыс. человек, более 18 тыс. из них получили знаки отличия. Центр спорта отличается многообразием форм и методов работы, привлекая к выполнению нормативов обучающихся, военнослужащих, трудовые коллективы и иных жителей города.

"Все начинается не со спортивной школы - все начинается со знака ГТО. В канун нового 2021 года, который будет объявлен годом ГТО, мы будем нести все самые лучшие спортивные принципы: честность, красоту, развитие и достойную борьбу", - сказала директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района" Вера Кузнецова.