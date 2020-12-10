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Центр тестирования ГТО из Санкт-Петербурга стал лауреатом Национальной спортивной премии

За пять лет работы центр протестировал более 27,5 тыс. человек
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Описание
© Пресс служба Федерального оператора комплекса ГТО
© Пресс служба Федерального оператора комплекса ГТО
© Пресс служба Федерального оператора комплекса ГТО
Начальник отдела спорта администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов, министр спорта РФ Олег Матыцин, начальник отдела "Центр тестирования ВФСК ГТО Василеостровского района Санкт-Петербурга" Евгений Ганжа
© Режиссер команды оргкомитета Национальной спортивной премии - 2020 Владислав Медведев

ТАСС, 10 декабря. Центр тестирования ВФСК ГТО Василеостровского района Санкт-Петербурга стал лауреатом Национальной спортивной премии Министерства спорта России в номинации "Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху" по итогам 2020 года.

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В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии в 11 номинациях. Участниками и гостями мероприятия стали ведущие спортсмены страны, легенды отечественного спорта, руководители общероссийских спортивных федераций, известные деятели искусства. Лауреаты премии были определены путем народного голосования и с учетом мнения экспертного совета, в состав которого вошли известные представители спортивного мира.

Победителем в номинации "Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху" стал Центр тестирования ВФСК ГТО Василеостровского района Санкт-Петербурга. За пять лет работы данный ЦТ протестировал больше 27,5 тыс. человек, более 18 тыс. из них получили знаки отличия. Центр спорта отличается многообразием форм и методов работы, привлекая к выполнению нормативов обучающихся, военнослужащих, трудовые коллективы и иных жителей города.

"Все начинается не со спортивной школы - все начинается со знака ГТО. В канун нового 2021 года, который будет объявлен годом ГТО, мы будем нести все самые лучшие спортивные принципы: честность, красоту, развитие и достойную борьбу", - сказала директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района" Вера Кузнецова.

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