Винер-Усманова: нервы помешали Арине Авериной одержать победу над сестрой Диной

Дина Аверина лидирует в личном многоборье на третьем международном онлайн-турнире, который проходит 10 декабря, с результатом 106,85 балла. Второй результат на данный момент у Арины Авериной, набравшей 106,65 балла. Дина Аверина показала лучший результат в упражнениях с булавами (28,5) и лентой (24,45), Арина - в упражнениях с обручем (27,15) и мячом (27,45). Третье место в личном многоборье занимает Лала Крамаренко (101,9).

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Гимнастка Арина Аверина была очень близка к тому, чтобы одержать победу над сестрой Диной в четверг на турнире в Москве, однако ее в заключительном виде подвели нервы. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

"Аверины сегодня выступали очень прилично, особенно Арина Аверина, которая после трех видов шла впереди, - сказала Винер-Усманова. - Но, к сожалению, в последнем упражнении с лентой у нее не выдержали нервы, поэтому проиграла в итоге 0,2 балла своей сестре. А у Дины нервы оказались покрепче, хотя сегодня, я думаю, должна была стать первой Арина. Но я бы сказала, что они выиграли вместе, и это хорошо".

"Если говорить про Лалу Крамаренко, то она разошлась только к третьему и четвертому видам. Неумение соревноваться, которое особо присуще молодым, негативно влияет на психику, а Лала на первом и втором виде очень боялась и дрожала, что помешало показать даже половину того, что спокойно делает на тренировках. Но потом, как я сказала ранее, она разошлась и показала неплохие результаты. За булавы она получила высокую оценку, а в ленте даже выиграла у Арины", - сказала собеседница ТАСС.

Согласно регламенту турнира, на пьедестале в личном многоборье может быть не более двух гимнасток от страны, в отдельных упражнениях - не более одной. Международный онлайн-турнир, в котором принимают участие гимнастки России, Узбекистана, Швейцарии, Сербии, Франции, Латвии, Болгарии, Италии и Финляндии, завершится вечером в четверг.