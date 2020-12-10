Тренер молодежной сборной России по футболу прокомментировал итоги жеребьевки ЧЕ-2021

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Главный тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов назвал ровной группу, в которой команда сыграет на чемпионате Европы 2021 года. Об этом он рассказал ТАСС.

"Группа ровная, рабочая, будем изучать соперников, - сказал Галактионов. - На разных стадиях возрастных категорий мы играли и с Францией, и с Исландией. Стиль игры понятен, но, безусловно, изучать индивидуально каждого игрока и команду мы будем более плотно и пристально. Потом будет понятно, как с точки зрения стратегии будем действовать против них".

Игры чемпионата Европы пройдут в Венгрии и Словении в два этапа. С 24 по 31 марта - матчи групповой стадии. По две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в плей-офф, который пройдет с 31 мая по 6 июня.

"В марте, после того, как придут даты от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), команда соберется, будет расписан план подготовки, место ее проведения, в какой день мы выйдем, логистика. И после этого оттолкнемся от того, как подойти к первой игре в зависимости от тура нашего чемпионата, кто из команд останется в еврокубках", - отметил Галактионов.

Тренер не считает, что команда Исландии является аутсайдером группы. "Все команды достаточно качественные. Это финальная часть чемпионата Европы, здесь априори нет слабых команд, поэтому для нас очень важно проявить себя с хорошей стороны как по качеству, так и по результату", - подчеркнул Галактионов.