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ЧМ-2022 по футболу

Дюков: сборная России по футболу не будет иметь проходных игр в отборе на ЧМ-2022

Россияне сыграют в отборе с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты
Глава РФС Александр Дюков Максим Слуцкий/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Максим Слуцкий/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Футболисты сборной России не будут иметь проходных матчей в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Россияне сыграют в отборе с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

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"Нам надо решать вопрос выхода в финальную часть, - сказал глава РФС. - Для этого надо готовиться серьезно к каждому матчу, проходных игр не будет. Рассуждать сейчас в категориях "повезло - не повезло" нельзя. Это можно делать только накануне встречи, поскольку сейчас очень много зависит от того, смогут ли принять участие в игре ключевые футболисты".

"Конечно, есть команды, где несколько игроков погоды не сделают и их отсутствие не станет катастрофой. У Испании, Германии, Франции есть запас прочности, они в любом случае будут боеспособным коллективом. В нашей же группе важно, в каком состоянии будут подходить сборные к играм. Простых соперников нет, к каждому матчу надо будет готовиться с полной ответственностью", - добавил Дюков.

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