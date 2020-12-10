Дюков: сборная России по футболу не будет иметь проходных игр в отборе на ЧМ-2022

"Нам надо решать вопрос выхода в финальную часть, - сказал глава РФС. - Для этого надо готовиться серьезно к каждому матчу, проходных игр не будет. Рассуждать сейчас в категориях "повезло - не повезло" нельзя. Это можно делать только накануне встречи, поскольку сейчас очень много зависит от того, смогут ли принять участие в игре ключевые футболисты".

"Конечно, есть команды, где несколько игроков погоды не сделают и их отсутствие не станет катастрофой. У Испании, Германии, Франции есть запас прочности, они в любом случае будут боеспособным коллективом. В нашей же группе важно, в каком состоянии будут подходить сборные к играм. Простых соперников нет, к каждому матчу надо будет готовиться с полной ответственностью", - добавил Дюков.