Прощание с Виктором Понедельником состоится в пятницу в Москве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря. /ТАСС/. Прощание с чемпионом Европы по футболу 1960 года Виктором Понедельником пройдет в пятницу в Москве. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя Федерации футбола Ростовской области Сергей Порядин.

"Сегодня состоится прощание в Москве. Посторонних там не будет, только родные, узкий круг", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области ТАСС подтвердили, что семья Понедельника приняла решение ограничить доступ на церемонию, чтобы не рисковать здоровьем в условиях пандемии коронавируса. "Как только вирусная обстановка пойдет на спад, памятное прощание планируют провести и в Ростове-на-Дону", - добавил представитель министерства.

В четверг Порядин сообщил ТАСС о том, что в адрес губернатора региона Василия Голубева направлено обращение с инициативой о присвоении стадиону "Ростов-Арена" имени Понедельника.

О смерти Понедельника стало известно в субботу, ему было 83 года. Понедельник является победителем первого чемпионата Европы, который прошел в 1960 году. Он был последним из остававшихся в живых чемпионов того турнира.

На протяжении карьеры Понедельник выступал за ростовские "Ростсельмаш" и СКА. Также в составе сборной он стал серебряным призером чемпионата Европы 1964 года. Всего за национальную команду провел 29 матчей, в которых забил 20 голов.