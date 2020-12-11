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St. Petersburg Open

Тарпищев: St. Petersburg Open вернет категорию ATP 500 только в случае новых катаклизмов

Президент Федерации тенниса России отметил, что эту категорию турнир получил в текущем году из-за форс-мажора, связанного с пандемией
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге получил категорию ATP 500 в этом году только из-за форс-мажора, связанного с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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Ранее генеральный директор турнира в Санкт-Петербурге Александр Медведев заявлял ТАСС, что оргкомитет St. Petersburg Open постарается сохранить категорию ATP 500.

"А почему он [турнир] должен остаться 500? Эта категория была нам отдана только из-за форс-мажора в этому году - пандемии коронавируса. Поэтому логично, что в следующем году все будет как прежде, - сказал Тарпищев. - Если только вновь случатся катаклизмы, то можно будет говорить об изменении статуса турнира".

Категория ATP 500 подразумевает получение победителем 500 рейтинговых очков, ранее у турнира была категория ATP 250 (победитель получал 250 очков). Серия АТР 500 является третьей в списке самых престижных, выше нее находятся серии Большого шлема (2 000 очков победителю) и "Мастерс" (1 000 очков).

Победителем турнира в Санкт-Петербурге в этом году стал россиянин Андрей Рублев.

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