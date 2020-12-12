Кремлев примет участие в выборах главы Международной ассоциации бокса

Основным кандидатом на данную должность считается член исполкома организации, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Изначально свои кандидатуры также выдвинули Рами Аль-Масри (Германия), Анас Аль-Отаиба (ОАЭ), Сулейман Микаилов (Азербайджан), Доминго Солано (Доминиканская Республика), Борис ван дер Ворст (Нидерланды) и исполняющий обязанности президента AIBA Мохамед Мустасан (Марокко). Позднее Солано и Аль-Масри сняли свои кандидатуры.

Кремлев объявил о участии в выборах в конце октября и заявил, что уверен в собственной победе. Основной задачей в случае избрания функционер считает возвращение AIBA в олимпийскую семью.

30 ноября 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

Конгресс AIBA также примет новый устав организации для соответствия требованиям специальной комиссии МОК.