Кремлев примет участие в выборах главы Международной ассоциации бокса

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Выборный конгресс Международной ассоциации Бокса (AIBA) пройдет 12 и 13 декабря в онлайн-формате. Его основным событием станут выборы нового президента AIBA.
Основным кандидатом на данную должность считается член исполкома организации, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Изначально свои кандидатуры также выдвинули Рами Аль-Масри (Германия), Анас Аль-Отаиба (ОАЭ), Сулейман Микаилов (Азербайджан), Доминго Солано (Доминиканская Республика), Борис ван дер Ворст (Нидерланды) и исполняющий обязанности президента AIBA Мохамед Мустасан (Марокко). Позднее Солано и Аль-Масри сняли свои кандидатуры.
Кремлев объявил о участии в выборах в конце октября и заявил, что уверен в собственной победе. Основной задачей в случае избрания функционер считает возвращение AIBA в олимпийскую семью.
30 ноября 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.
Конгресс AIBA также примет новый устав организации для соответствия требованиям специальной комиссии МОК.