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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Стал известен окончательный состав сборной Канады на молодежный чемпионат мира по хоккею

В список вошли шесть победителей прошлого турнира

ТАСС, 12 декабря. Сборная Канады по хоккею опубликовала окончательный состав на молодежный чемпионат мира для игроков не старше 20 лет 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады (Hockey Canada).

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В состав сборной вошли:

  • вратари - Девон Леви, Тейлор Готье, Дилан Гаранд;
  • защитники - Джастин Бэррон, Кайден Гул, Джордан Спэнс, Джейми Драйсдейл, Томас Харли, Боуэн Байрэм, Кэидан Корчак, Брэйден Шнайдер;
  • нападающие - Джек Куинн, Филип Томасино, Дилан Козенс, Доусон Мерсер, Куинтон Байфилд, Пейтон Кребс, Коннор Макмайкл, Райан Сузуки, Алекс Ньюхук, Джейкоб Пеллетье, Коул Перфетти, Дилан Холлуэй, Коннор Зари, Кирби Дах.

Единственным представителем Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из расширенного состава сборной является Дах, который в прошлом сезоне сыграл за "Чикаго" 64 игры регулярного чемпионата, забил восемь голов и отдал 15 результативных передач, а также провел 9 матчей плей-офф, в которых отметился одной заброшенной шайбой и пятью передачами. Байфилд, Байрэм, Козенс, Драйсдейл, Макмайкл и Мерсер являются победителями молодежного чемпионата мира 2020 года.

Ранее стало известно, что молодежный чемпионат мира пропустит выбранный "Нью-Йорк Рейнджерс" под первым номером на драфте НХЛ 2020 года канадский нападающий Алексис Лафренье, ставшим самым ценным игроком прошлогоднего турнира. Пресс-служба сборной Канады сообщила, что решение было принято "Рейнджерс". Также игроки национальной команды во время тренировочного лагеря уходили на двухнедельный карантин из-за двух случаев заражения коронавирусом. В результате из-за инфекции расположение сборной покинули защитники Мэтью Робертсон, Мейсон Миллман и Дэймон Хант, а также нападающие Ридли Грейг и Ксавье Симоно.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд пройдет в канадском Эдмонтоне с 26 декабря по 5 января. Сборная Канады будет играть в группе А, ее соперниками станут команды Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии. Канадцы начнут выступление на турнире 27 декабря матчем против сборной Германии.

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