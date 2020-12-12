{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Председатель судейского комитета РФС: арбитр Казарцев ошибся в матче РПЛ "Ротор" - "Уфа"

Ашот Хачатурянц считает, что с такими ошибками судить РПЛ невозможно

МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный судья матча Тинькофф - Российской премьер-лиги "Ротор" - "Уфа" Василий Казарцев ошибся, не назначив пенальти в одном из эпизодов встречи. Об этом ТАСС рассказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

На 69-й минуте игры при счете 0:0 нападающий "Ротора" Бека Микелтадзе рукой в своей штрафной заблокировал удар форварда "Уфы" Тимура Жамалетдинова. Казарцев не заметил этого эпизода, а после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR) принял решение не назначать 11-метровый. Встреча завершилась победой "Ротора" со счетом 1:0.

На эту тему
"Уфа" обратится в РФС по поводу работы судьи Казарцева в матче против "Ротора"

"Оценку работе Казарцева окончательно вынесет экспертно-судейская комиссия, но, на мой взгляд, это грубейшая ошибка. В его исполнении не первая. Есть вопросы к его профессиональным качествам. С такими ошибками судить РПЛ невозможно", - сказал Хачатурянц.

Глава комитета ответил на вопрос, может ли Казарцев быть отстранен от судейства. "Давайте дождемся заседания экспертно-судейской комиссии. По итогам его судейства в остальных матчах первой части чемпионата будет вынесено решение, сейчас трудно сказать. Ошибка грубейшая, VAR помогал, не знаю, что он там не увидел", - подчеркнул он.

Казарцева ранее отстраняли от работы. Экспертно-судейская комиссия признала ошибочными принятые им решения в состоявшемся 9 августа матче первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи". Та встреча завершилась со счетом 2:2, оба гола гости забили с пенальти. Комиссия признала назначение второго одиннадцатиметрового ошибочным.

Теги
Российский футбол
Баскетбольные еврокубки
Кущенко: БК "Химки" еще может выйти в плей-офф Евролиги, но надо что-то менять
"Химки" занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице Евролиги, имея на счету 11 поражений в 13 встречах
Читать полностью