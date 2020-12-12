Председатель судейского комитета РФС: арбитр Казарцев ошибся в матче РПЛ "Ротор" - "Уфа"

На 69-й минуте игры при счете 0:0 нападающий "Ротора" Бека Микелтадзе рукой в своей штрафной заблокировал удар форварда "Уфы" Тимура Жамалетдинова. Казарцев не заметил этого эпизода, а после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR) принял решение не назначать 11-метровый. Встреча завершилась победой "Ротора" со счетом 1:0.

МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный судья матча Тинькофф - Российской премьер-лиги "Ротор" - "Уфа" Василий Казарцев ошибся, не назначив пенальти в одном из эпизодов встречи. Об этом ТАСС рассказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

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"Оценку работе Казарцева окончательно вынесет экспертно-судейская комиссия, но, на мой взгляд, это грубейшая ошибка. В его исполнении не первая. Есть вопросы к его профессиональным качествам. С такими ошибками судить РПЛ невозможно", - сказал Хачатурянц.

Глава комитета ответил на вопрос, может ли Казарцев быть отстранен от судейства. "Давайте дождемся заседания экспертно-судейской комиссии. По итогам его судейства в остальных матчах первой части чемпионата будет вынесено решение, сейчас трудно сказать. Ошибка грубейшая, VAR помогал, не знаю, что он там не увидел", - подчеркнул он.

Казарцева ранее отстраняли от работы. Экспертно-судейская комиссия признала ошибочными принятые им решения в состоявшемся 9 августа матче первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи". Та встреча завершилась со счетом 2:2, оба гола гости забили с пенальти. Комиссия признала назначение второго одиннадцатиметрового ошибочным.