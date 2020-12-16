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Баскетбольные еврокубки

"Химки" проиграли "Барселоне" и потерпели шестое подряд поражение в Евролиге

Испанский клуб вернулся на первую строчку в таблице
Алекс Абринес ("Барселона") и Девин Букер ("Химки") EPA-EFE/Quique Garcia
Описание
Алекс Абринес ("Барселона") и Девин Букер ("Химки")
© EPA-EFE/Quique Garcia

ТАСС, 16 декабря. Баскетболисты подмосковных "Химок" проиграли испанской "Барселоне" со счетом 74:87 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Испании.

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Самым результативным игроком стал центровой "Барселоны" Никола Миротич, набравший 24 очка. В составе "Химок" больше всех очков набрал защитник Алексей Швед (22).

"Химки" занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав две победы в 14 матчах. "Барселона" идет первой, имея в активе 11 побед при трех поражениях.

В следующем туре "Химки" 18 декабря в гостях сыграют с французским "Вийёрбаном".

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