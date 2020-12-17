"Химки" продлили беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей, обыграв "Локомотив"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" обыграл столичный "Локомотив" со счетом 3:2 в домашнем матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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В составе хозяев мячи забили воспитанник "Локомотива" Аршак Корян (26-я минута, с пенальти), Илья Кухарчук (85) и Александр Долгов (90+3). У гостей отличились Гжегож Крыховяк (15) и Мурило (37).

В турнирной таблице "Локомотив" занимает восьмое место, набрав в 19 матчах 28 очков. "Химки" идут на 11-й позиции с 25 очками в активе. Беспроигрышная серия подмосковной команды в чемпионате России насчитывает шесть матчей (пять побед, одна ничья).

В следующем туре "Локомотив" дома сыграет с ЦСКА, "Химки" на своем поле примут "Уфу". Обе встречи пройдут после зимней паузы в чемпионате России.