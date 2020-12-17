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Футбол в России

"Химки" продлили беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей, обыграв "Локомотив"

Подмосковный клуб забил два мяча в концовке встречи
Футболисты "Химок" Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Футболисты "Химок"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" обыграл столичный "Локомотив" со счетом 3:2 в домашнем матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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В составе хозяев мячи забили воспитанник "Локомотива" Аршак Корян (26-я минута, с пенальти), Илья Кухарчук (85) и Александр Долгов (90+3). У гостей отличились Гжегож Крыховяк (15) и Мурило (37).

В турнирной таблице "Локомотив" занимает восьмое место, набрав в 19 матчах 28 очков. "Химки" идут на 11-й позиции с 25 очками в активе. Беспроигрышная серия подмосковной команды в чемпионате России насчитывает шесть матчей (пять побед, одна ничья).

В следующем туре "Локомотив" дома сыграет с ЦСКА, "Химки" на своем поле примут "Уфу". Обе встречи пройдут после зимней паузы в чемпионате России.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19125243-1541
2Спартак19105433-2135
3ЦСКА18104432-1634
4Сочи1996428-2233
5Ростов18102623-1732
6Динамо1993724-2130
7Краснодар1993735-1930
8Локомотив1984721-2528
9Рубин1883724-2527
10Ахмат1874719-2125
11Химки1974824-3025
12Урал1848615-2220
13Ротор1935119-3014
14Арсенал19351117-3014
15Уфа19341214-3113
16Тамбов18331212-2812

 

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