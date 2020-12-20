Завершили год победой. Сборная России обыграла финнов и завоевала Кубок Первого канала

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею одержала три победы в трех матчах Кубка Первого канала и заняла первое место на турнире. В воскресенье в заключительной встрече домашнего этапа Евротура россияне переиграли финнов со счетом 5:1. Турнир стал первым для главного тренера сборной России Валерия Брагина, поскольку на Кубке Карьяла играл молодежный состав под руководством главного тренера молодежной команды Игоря Ларионова. Брагин стал первым тренером после Олега Знарка, которому удалось одержать победу в дебютном матче в качестве наставника национальной команды. В первой игре Кубка Первого канала россияне обыграли шведов со счетом 4:3 (по буллитам). Илья Воробьев и Алексей Кудашов свои стартовые встречи проиграли.

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По сравнению с Кубком Карьяла на домашний этап Евротура были собраны более опытные игроки, например, вызвали олимпийского чемпиона Вадима Шипачева (стал капитаном команды), а также еще двоих победителей Игр в Пхёнчхане - Алексея Марченко и Егора Яковлева. 17 игроков состава в разные годы выступали за молодежную сборную России под руководством Брагина. Кубок Первого канала был интересен не только дебютом Брагина и просмотром основных кандидатов на чемпионат мира 2021 года. Регулярный чемпионат в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) планируется закончить 8 мая, мировое первенство стартует 21 мая. Таким образом, тренерскому штабу, вероятнее всего, не придется рассчитывать на большую часть игроков из НХЛ и костяк команды составят представители КХЛ. На домашний турнир были вызваны все лучшие российские игроки, выступающие на родине. Не оказалось в составе только травмированных форвардов ЦСКА Антона Слепышева и Максима Шалунова. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг подчеркнул, что этот турнир стал последним для проверки кандидатов в команду на чемпионат мира. "В такое время победа очень важна, мы идем шаг за шагом к чемпионату мира и Олимпиаде. На следующий этап Евротура, как и в прошлом сезоне, поедут игроки тех команд, которые не будут попадать в плей-офф [КХЛ]", - отметил Ротенберг. Самонов заявил о себе По ходу Кубка Первого канала сборная России прибавляла от матча к матчу. Стартовая встреча со шведами стала для российской команды самой сложной на домашнем турнире и закономерно завершилась вничью в основное время. Отрезками "Тре крунур" смотрелись даже лучше россиян. Но в серии буллитов сказалось индивидуальное мастерство российских нападающих и вратаря Александра Самонова.

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Позиция голкипера в сборной России перед началом турнира вызывала наибольшие вопросы. В командах, находящихся на лидирующих позициях в КХЛ, место основных вратарей занимают легионеры. В результате в национальную команду был вызван проведший только восемь игр за СКА Самонов, вратарь "Трактора" Иван Федотов и голкипер "Салавата Юлаева" Даниил Тарасов. Однако Самонов уверенно провел на турнире все три матча и был признан лучшим вратарем Кубка Первого канала. "Вратарский вопрос непростой. У нас уехали в НХЛ Игорь Шестеркин, Илья Сорокин, другие лучшие вратари играют в НХЛ. На этом турнире мы увидели в деле вратаря Самонова", - сказал Ротенберг. "Это заключительный турнир перед чемпионатом мира, поэтому решили проверить Самонова. У других вратарей не было опыта, у нас играл лучший вратарь на данный момент. Очень доволен тем, что Самонов три игры за четыре дня сыграл на высоком уровне", - подчеркнул Брагин. По ходу турнира Брагин менял состав и сочетания. Так, в первой тройке с Шипачевым и Андреем Чибисовым пробовались Владимир Ткачев, Никита Сошников и Кирилл Марченко. При этом в каждой встрече тренерский штаб сборной России действовал на результат и в третьем периоде снимал ряд игроков, переходя на игру в три звена. Самым результативным хоккеистом турнира стал Андрей Кузьменко, забросивший четыре шайбы. Он был признан и лучшим форвардом Кубка Первого канала. Лучшим защитником стал Яковлев, отметившийся тремя результативными передачами. Брагина оценят по итогам чемпионата мира Если во встречах с чехами (4:1) и шведами отрезками инициатива переходила к соперникам российской сборной, то в матче с финнами команда Брагина полностью контролировала ход игры. Главный тренер подчеркнул, что хоккеисты по ходу турнира улучшали командную игру и стали лучше понимать систему, которую прививает новый штаб. Солидарен с Брагиным оказался и Владислав Третьяк, при этом президент ФХР не стал предварительно оценивать работу главного тренера команды Валерия Брагина. "Оценим ее по результату на чемпионате мира", - сказал он.

"Сегодня игра была намного зрелищнее. Мне, как профессионалу, она понравилась больше всего из всех трех матчей. Мы могли быть уставшими, учитывая, что вчера чехи были посвежее. Но сегодня мы по броскам, по движению провели лучший матч", - отметил Третьяк. Условия, в которых находились хоккеисты в Москве, были похожи на условия на первом этапе Евротура в Хельсинки. Команды жили в так называемом пузыре и находились в чистой зоне в отеле и на арене, чтобы не заразиться коронавирусом. В самом дворце соблюдался масочно-перчаточный режим, а у всех приходящих на матчи болельщиков измерялась температура. Случаев заражения коронавирусом на Кубке Первого канала, как и на Кубке Карьяла, выявлено не было. "Нынешний сезон особенный из-за ковида и очень странный, но здорово, что КХЛ играет, проходит Евротур, Кубок Первого канала состоялся, несмотря ни на что. Да, не хватает зрителей на трибунах, но скоро все вернется в привычное русло. Посмотрим, что будет в феврале, когда будет этап в Швеции. Но пока кажется, что весь этот сезон будет проходить вот так - с серьезными ограничениями", - сказал ТАСС президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. Матч с финнами стал для сборной России последним в 2020 году, россияне на Кубке Первого канала набрали 8 очков. Вторыми стали шведы (4 очка), третьими - финны (3), четвертыми - чехи (3). Сборная России уверенно возглавляет общую таблицу Евротура после двух этапов, набрав 16 очков. Вторыми идут чехи (9 очков), третьими - финны (6), четвертыми - шведы (5). Следующий этап Евротура пройдет с 11 по 14 февраля в Швеции.

Хоккей. Кубок Первого канала Место Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Россия 3 2 0 1 0 0 0 13-5 8 2 Швеция 3 1 0 0 1 0 1 8-9 4 3 Финляндия 3 1 0 0 0 0 2 6-12 3 4 Чехия 3 1 0 0 0 0 2 8-9 3