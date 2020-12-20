Касатонов: костяк нынешней сборной России по хоккею выступит на чемпионате мира

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Костяк сборной России по хоккею, победившей на Кубке Первого канала, выступит на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.

"Наши ребята одержали убедительную победу, обыграв всех соперников. Российская сборная играла с отличным настроем, огромным желанием, ребята старались проявить себя, понимая, что это один из этапов подготовки к чемпионату мира. Во всех играх сборная доминировала, играла уверенно, результативно, старалась демонстрировать атакующий хоккей. Со стороны казалось, что команда Валерия Брагина забросит столько шайб, сколько пожелает", - сказал Касатонов.

"Хотелось бы поздравить ребят, штаб сборной с победой на Кубке Первого канала. Костяк этой сборной будет представлять нашу страну на чемпионате мира следующего года. Возможно, кто-то добавится и из молодежной сборной Игоря Ларионова. Но это будет лишь пара-тройка игроков, скорее всего", - добавил он.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в мае - июне следующего года в двух странах - Белоруссии и Латвии.