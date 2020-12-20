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Кубок Первого канала

Касатонов: костяк нынешней сборной России по хоккею выступит на чемпионате мира

Российская команда стала победителем Кубка Первого канала

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Костяк сборной России по хоккею, победившей на Кубке Первого канала, выступит на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.

Российская команда в воскресенье обыграла финнов со счетом 5:1 и стала победителем Кубка Первого канала.

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"Наши ребята одержали убедительную победу, обыграв всех соперников. Российская сборная играла с отличным настроем, огромным желанием, ребята старались проявить себя, понимая, что это один из этапов подготовки к чемпионату мира. Во всех играх сборная доминировала, играла уверенно, результативно, старалась демонстрировать атакующий хоккей. Со стороны казалось, что команда Валерия Брагина забросит столько шайб, сколько пожелает", - сказал Касатонов.

"Хотелось бы поздравить ребят, штаб сборной с победой на Кубке Первого канала. Костяк этой сборной будет представлять нашу страну на чемпионате мира следующего года. Возможно, кто-то добавится и из молодежной сборной Игоря Ларионова. Но это будет лишь пара-тройка игроков, скорее всего", - добавил он.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в мае - июне следующего года в двух странах - Белоруссии и Латвии.

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Кубок Первого канала по хоккеюКасатонов, Алексей Викторович
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