Матыцин: решение CAS добавило беспокойства при подготовке ЧМ-2022 по волейболу

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) вызывает беспокойство из-за появившейся неопределенности в вопросе проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года, который должен пройти в России. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба оргкомитета турнира.

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В понедельник состоялось заседание наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира 2022 года. 17 декабря CAS опубликовал решение, по которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом уточняется, что перенос турнира возможен только при определенных условиях.

"Недавнее решение CAS добавило определенные беспокойства, но будем надеяться, что опыт работы оргкомитета и его специалистов, гарантии, которые выполняются правительством РФ, работа по минимизации рисков окажут положительный эффект на принятие решения Международной федерацией волейбола (FIVB), - сказал Матыцин. - Мы не останавливаемся, продолжаем работать совместно со всеми задействованными организациями - Всероссийской федерацией волейбола, федеральными и региональными органами исполнительной власти. Главное - жители нашей страны ждут этот праздник, уверен, он будет организован на самом высоком уровне".

"Год был непростым, сложности, связанные с пандемией коронавируса, внесли свои коррективы в план реализации мероприятий. Тем не менее эффективность работы при подготовке чемпионата мира по волейболу признана высокой как при взаимодействии с субъектами РФ, федеральными органами исполнительной власти, так и с FIVB", - добавил министр спорта РФ.

Ранее в пресс-службе Международной федерации волейбола ТАСС сообщили, что организация нуждается в разъяснениях некоторых пунктов вердикта CAS, чтобы принять решение относительно возможности проведения чемпионата мира.

Чемпионат мира по волейболу должен пройти в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Финал турнира планируется провести в Москве на "ВТБ-Арене".