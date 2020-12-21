Комиссия спортсменов ВФЛА во главе с Исинбаевой завершила работу

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), председателем которой являлась двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, завершила свою работу сразу после того, как был избран новый президиум ВФЛА. Об этом ТАСС сообщил член президиума Радион Гатауллин.

Комиссия спортсменов ВФЛА была сформирована в апреле 2020 года. Кроме Исинбаевой, в ее состав тогда вошли Мария Аглицкая, Дженнифер Акиниймика, Татьяна Чебыкина, Тимофей Чалый, Андрей Минжулин, Олег Григорьев, Андрей Сафронов и Марк Бурдин. Исинбаева, Аглицкая и Акиниймика представляли спортсменов в комиссии по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

На вопрос, прекратила ли работу комиссия спортсменов сразу после выборной конференции 30 ноября, Гатауллин ответил: "В принципе, да. Комиссия спортсменов - это рабочий инструмент президиума ВФЛА. Поскольку президиум новый, возникает необходимость в формировании новой комиссии".

Президиум ВФЛА поручил Гатауллину до 17 декабря разработать методику формирования комиссии спортсменов. "Я свои предложения представил, но их еще не утвердил президиум. Поэтому рассказывать о своих предложениях пока не хочу", - сказал собеседник ТАСС.

С избранием президентом федерации Петра Иванова и нового президиума ВФЛА был запущен процесс формирования новых составов комиссий и комитетов, членами которых могут быть люди, ранее уже работавшие в них.

В марте чемпионы мира Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова отказались от участия в выборах в комиссию спортсменов, которую впоследствии возглавила Исинбаева. Причиной послужило принятие нового положения о комиссии без каких-либо консультаций со спортсменами. Ранее эти атлеты организовали собственную комиссию спортсменов и последовательно выступали с жесткой критикой действий предыдущего руководства ВФЛА.