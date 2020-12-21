Двукратный олимпийский чемпион лыжник Нортуг приговорен к семи месяцам тюрьмы

ТАСС, 21 декабря. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг приговорен к семи месяцам тюремного заключения за хранение наркотиков и нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает Норвежская вещательная корпорация ( NRK ).

Также 34-летний Нортуг пожизненно лишен водительских прав.

Норвежцу вменялись нарушения по двум пунктам - превышение скорости и хранение наркотиков. Ранее полиция сняла с него подозрения в том, что он находился под воздействием алкоголя или наркотических веществ, когда его в августе остановили полицейские. В анализе крови, взятом у него 13 августа после того, как его остановил полицейский патруль за езду на скорости свыше 200 км в час на участке с ограничением в 80 км в час, не было найдено следов одурманивающих веществ.

В августе Нортуг сообщил в Instagram, что полиция остановила его за превышение скорости, а в его доме было обнаружено небольшое количество наркотиков - кокаина.

Нортуг является двукратным чемпионом Олимпийских игр 2010 года (командный спринт и гонка на 50 км классическим стилем), также на той Олимпиаде он завоевал серебряную медаль в эстафете и бронзовую награду в личном спринте. Норвежец становился победителем гонок на чемпионатах мира 13 раз.