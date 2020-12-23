WADA определилось с размером ежегодного взноса России в бюджет организации в 2021 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2021 год составит $1 091 877. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

Все страны мира обязаны выплачивать ежегодные взносы в бюджет WADA. В 2020 году Всемирное антидопинговое агентство запланировало получение взносов на сумму около $39 млн. Россия полностью выплатила свой взнос WADA ($1 015 977) в числе первых еще до конца марта.

"Размер взноса России в 2021 году составит $1 091 877", - сообщил представитель пресс-службы WADA.

Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2020 году внесли США ($2 714 744), Япония ($1 502 800 + $174 894 как добровольный взнос) и Канада ($1 357 372). В предыдущие годы сумма ежегодного взноса стран в бюджет WADA увеличивалась примерно на 8%.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 годы. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Согласно решению CAS, РУСАДА должно в течение двух лет погасить расходы WADA в размере $1,27 млн, понесенные во время изучения подлинности данных, полученной из московской лаборатории в январе 2019 года. Кроме того, РУСАДА обязано выплатить WADA до 16 марта 2021 года штраф в размере 10% от своего дохода за 2019 год или $100 тыс. (в зависимости от того, что меньше). Также до середины марта РУСАДА обязано выплатить WADA общую сумму в размере 400 тыс. швейцарских франков в качестве взноса на покрытие своих юридических и иных расходов, понесенных в связи с арбитражным разбирательством в CAS.