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Допинг в спорте

Российский бадминтонист Хакимов дисквалифицирован на пять лет за ставки

Спортсмен также обвинялся в отказе сотрудничать в расследовании и умышленном уничтожении улик

ТАСС, 23 декабря. Россиянин Никита Хакимов дисквалифицирован Всемирной федерацией бадминтона на пять лет за то, что при помощи третьих лиц делал ставки на соревнования, в которых участвовал, тем самым манипулируя ходом матчей. Об этом сообщает портал Inside the Games.

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О нарушении со стороны россиянина сообщил осведомитель. Он утверждает, что Хакимов в Facebook предлагал ему делать ставки на результаты матчей командного чемпионата Европы в Казани 2018 года.

Хакимов обвинения отверг, по его словам, сообщения осведомителю отправлял товарищ по команде, завладевший его телефоном. Однако международная федерация не приняла его аргументы. Помимо обвинений в совершении ставок и манипулировании матчем, Хакимову вменяется отказ сотрудничать в расследовании и умышленное уничтожение улик. Россиянин может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Хакимову 32 года. Он специализируется на игре в парном разряде. В феврале 2020 года он завоевал бронзу в составе сборной России на командном чемпионате Европы во Франции.

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