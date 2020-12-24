Роман Ротенберг: матч с канадцами перед МЧМ стал для российских хоккеистов хорошим уроком

"Матч мы детально разобрали, ведется работа над ошибками. Я уверен, что тренерский штаб сделает выводы после этой генеральной репетиции. Понятно, что после трех ярких побед на Кубке Карьяла поражение в такой ситуации важнее победы, но это процесс подготовки. Хочу подчеркнуть, что сборная России всегда играет на победу, и это поражение перед чемпионатом мира будет хорошим уроком, из которого нужно извлечь очень много пользы в плане работы над ошибками", - сказал Ротенберг.

"Нельзя быть довольным поражением, мы сборная России и при всем уважении к остальным странам выходим в матчах играть на победу. Игрой мы недовольны, но понимаем, что это процесс, и сборная Канады, игравшая против нас суперагрессивно, указала нам на ошибки. Матч дал очень много пищи для размышлений. Сейчас был последний шанс для экспериментов, которые уже завершены", - добавил он.

К первому матчу чемпионата мира с командой США россияне должны подойти с совершенно другим настроем, отметил Ротенберг. "Я уверен, что в матче с американцами наша команда покажет совершенно другую игру с желанием добыть победу любой ценой", - подчеркнул он.

Россияне перед чемпионатом мира должны были сыграть также со словаками, но из-за заражений коронавирусом в ряде других команд они провели только один контрольный матч. "Мы не обращаем внимание на околохоккейные причины, работаем по факту, и хоккеисты имеют очень много игровой практики в Континентальной хоккейной лиге, многие из них - лидеры своих клубов. Команда вместе сыграла много матчей, мы не ищем никаких оправданий, и важно работать по факту, сконцентрироваться на спортивной составляющей. Как сказал Виктор Васильевич Тихонов в ответ на вопрос о причинах одной из побед над канадцами, секрет нашего успеха - работа, работа, работа и дисциплина", - сказал Ротенберг.