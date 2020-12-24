Филатов поблагодарил журналистское сообщество за признание успехов шахматной сборной РФ

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поблагодарил журналистское сообщество за вручение премии "Серебряная лань" сборной России и отметил, что команда будет стремиться к победе на домашней Всемирной шахматной олимпиаде 2022 года. Об этом он заявил ТАСС.

Сборная России по шахматам, которая стала победителем шахматной онлайн-олимпиады 2020 года, получила премию "Серебряная лань". Она была признана командой года.