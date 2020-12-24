Матыцин: международные соревнования без российских спортсменов теряют привлекательность

Спортивный арбитражный суд 17 декабря объявил о санкциях в отношении России. В частности, на чемпионатах мира и Олимпийских играх россияне не сумеют в ближайшие два года выступать под своим флагом.

"Мнение юристов и наших коллег было услышано судьями, что во главе угла поставлены чистые спортсмены, которые были допущены ко всем соревнованиям на общих основаниях, - принцип коллективной ответственности использован не будет. Надеюсь, что у всего мирового сообщества есть желание, чтобы Россия вернулась в спорт, мы являемся одним из самых надежных партнеров мирового спорта. Без участия российских спортсменов любое соревнования является менее привлекательным и для зрителей, и для телевидения. Без России ни одна международная федерация и олимпийский комитет не представляет будущее", - сказал Матыцин.

"Что касается флага и гимна, то это тяжелая цена, которую придется заплатить за темный период. Но я уверен, что это еще больше объединит нас и сплотит. Но при учете ошибок прошлого я бы ориентировался на будущее. Главное - формировать уважение друг к другу и культуру нетерпимости к допингу", - добавил он.