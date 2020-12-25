Матыцин: в 2020 году удалось провести более 60% спортивных мероприятий

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Более 60% спортивных мероприятий, запланированных в 2020 году, были проведены. Об этом на пресс-конференции сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Более 60% мероприятий нам удалось провести. Мы активно после острого кризисного периода начали участвовать в международных соревнованиях. Чемпионат Европы по скалолазанию прошел в Москве", - сказал Матыцин.

"Нам удалось оперативно запустить календарь соревнований, не прекращали в режиме онлайн работать с регионами, с федерациями. Пионерами выступили федерации шахмат, художественной гимнастики в формате онлайн. Все, что из реальности создано людьми в таких непростых условиях, имеет право на жизнь. Оно здорово обогатило, мы будем продолжать эту работу, будем стремиться, чтобы как можно скорее восстановить реальную жизнь", - добавил министр спорта РФ.

Ряд соревнований в 2020 году был отменен или перенесен из-за пандемии коронавируса.