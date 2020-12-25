Матыцин: в бюджете Минспорта не заложено средств на выплату штрафов WADA

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), вынесенному 17 декабря, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно в течение двух лет погасить расходы WADA в размере $1,27 млн, понесенные во время изучения подлинности данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории в январе 2019 года.

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"Что касается РУСАДА, сейчас вступит в силу новый кодекс WADA, который определяет правила формирования национальных антидопинговых агентств. И роль государства там как и раньше практически отсутствует с точки зрения регулирования. По выплате штрафа у меня никакой информации нет. В бюджете Минспорта таких статей не запланировано", - сказал Матыцин.

Кроме того, РУСАДА обязано выплатить WADA до 16 марта 2021 года штраф в размере 10% от своего дохода за 2019 год или $100 тыс. (в зависимости от того, что меньше). Также до середины марта РУСАДА обязано выплатить WADA общую сумму в размере 400 тыс. швейцарских франков в качестве взноса на покрытие своих юридических и иных расходов, понесенных в связи с арбитражным разбирательством в CAS.