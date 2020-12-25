Скопцова назвала лучшим в карьере прокат произвольного танца на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Танцевальный дуэт Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин показал свой лучший прокат во время произвольного танца на чемпионате России. Такое мнение журналистам после выступления в пятницу высказала Скопцова.

В сумме пара набрала 196,97 балла и завоевала бронзовые медали чемпионата России.

"Это был лучший прокат, что мы катали, если не считать моей ошибки. Лучший по силе, по "реберности" элементов. Мы хотели завершить на высокой ноте", - отметила Скопцова.

"Не ошибается тот, кто ничего не делает. Нам не хватало маленького "па",- добавил Алешин.