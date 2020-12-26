Боец Исмаилов осудил поведение участников потасовки на турнире по ММА в Москве

ТАСС, 26 декабря. Российский боец Магомед Исмаилов осудил поведение принимавших участие в потасовке во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) в Москве. Об этом Исмаилов заявил в прямом эфире в Instagram .

"Люди, наверное, думали, что хотят мне помочь, - сказал Исмаилов. - Но они мне мешали на самом деле, моих ребят, которые не сдержали себя на эмоциональном фоне, я уже поругал. Когда был в клетке, не понимал, что Владимира [Минеева] продолжают бить. Мне было грустно видеть, что его так много людей хотят бить".

"Мне неприятно было видеть это, это очень плохо, нельзя так нападать на человека", - добавил боец.

В четверг на турнире в Москве между Исмаиловым и Минеевым произошел конфликт, в результате чего состоялась массовая драка. Дерущихся разняла полиция, а турнир был прерван. После этого Исмаилов и Минеев были доставлены в полицию для проведения опроса. Исмаилову после массовой драки грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.