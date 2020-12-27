День, когда заплакала Тутберидзе. Щербакова стала трехкратной чемпионкой России

ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по фигурному катанию завершился в Челябинске самым эмоциональным финалом, который только можно было себе представить - слезами тренера Этери Тутберидзе после победного проката ее ученицы Анны Щербаковой. Второе место на чемпионате также заняла воспитанница Тутберидзе, дебютантка национального чемпионата Камила Валиева. Третьей стала ее бывшая ученица, а ныне спортсменка академии "Ангелы Плющенко" Александра Трусова. Обстановка перед женским турниром начала накаляться еще до старта чемпионата России, виной тому коронавирус, который выбил из числа участников турнира не одного лидера, в том числе чемпионов Европы Алену Косторную и Дмитрия Алиева. И пока все спортсмены не приехали к месту старта, не утихали разговоры о возможном снятии действующей чемпионки России Щербаковой, а также чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой. После короткой программы одиночниц стало понятно, что догадки имели под собой все основания - Щербакова после проката дышала так, что ее здоровье стало предметом жарких обсуждений поклонников. Видимые последствия коронавируса читались и в катании Туктамышевой.

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Тем не менее на утреннюю тренировку перед решающим прокатом вышли все участницы чемпионата. Перед произвольной программой лидировала Щербакова, второй шла Валиева, третье место занимала еще одна воспитанница Тутберидзе Дарья Усачева, Трусова шла четвертой, Туктамышева - пятой. Первой из лидеров в произвольной программе на лед вышла Туктамышева, но прокаты на 14-м в карьере чемпионате страны дались ей очень непросто, спортсменка стала десятой в произвольной программе и в итоге заняла седьмое место. Следом выступила Трусова, которой пришлось пережить немало тяжелых эмоций после неудачи на московском Гран-при. И как минимум свою личную победу Трусова одержала, продемонстрировав достойный прокат с двумя четверными лутцами. Другие прыжки, как позже призналась Александра журналистам, она пока делать не может из-за травмы. Юная Валиева наконец совладала с "Болеро", исполнив в своем прокате два четверных тулупа, один из которых в каскаде с двойным. Сама спортсменка осталась довольна своим выступлением, а челябинский чемпионат считает для себя счастливым: "Впервые попробовать посоревноваться со взрослыми, с таким настроем выходить - это круто". "Сильные люди тоже плачут" Щербакова выступала предпоследней, и со своей работой она справилась на отлично - четверной лутц и четверной флип с надбавкой. Позже спортсменка призналась, что чувствовала себя не лучшим образом, но старалась не думать о плохом и счастлива, что все получилось. "Все вокруг предлагали мне сняться с соревнований, это мешало, и я еще больше рада тому, что все получилось", - сказала Щербакова. Видеозапись с тренерским штабом Тутберидзе и спортсменки в ожидании оценок еще не раз будут пересматривать, таких эмоций от "Снежной королевы" российского фигурного катания никто не ждал. Тутберидзе заплакала. "Она знала, что происходило с Аней, а Аня вышла и вот такой прокат сделала. Слезы Тутберидзе - это высшая степень благодарности и сопереживания, - прокомментировал эмоции тренера после турнира олимпийский чемпион Алексей Ягудин. - Сильные люди тоже иногда плачут, но это происходит, когда уже не хватает слов, когда уже недостаточно аплодировать и обнимать, когда мало похвалы". Сам Ягудин также не удержался от слез после выступления Щербаковой.

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая не смогла приехать на турнир по состоянию здоровья и следила за происходящим в Челябинске дома, тоже не могла сдержать эмоций: "Плакала после проката Ани. Люблю смотреть, когда человек преодолевает себя, может быть, это жестоко. Но вчера было видно, что она после болезни, что ей очень тяжело это дается. А сегодня она превозмогла все, сделала лучший прокат". Щербакова по итогам короткой и произвольной программ набрала 264,10 балла, по сумме программ и в произвольной программе она показала баллы выше мирового рекорда, но достижение не будет ратифицировано, так как чемпионат России проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев. Второе место заняла Валиева (254,01), третьей стала Трусова (246,37). Тарасова и Морозов - трехкратные чемпионы страны Евгения Тарасова и Владимир Морозов вернули себе титул сильнейшей пары России спустя два года, на предыдущем чемпионате страны в Красноярске они были вторыми, уступив в ранге действующих чемпионов менее опытным Дмитрию Козловскому и Александре Бойковой, ученикам Тамары Москвиной. В нынешнем сезоне в качестве основного тренера серебряных призеров командного олимпийского турнира в Пхёнчхане работает олимпийский чемпион Максим Траньков, также с парой начал сотрудничать Сергей Воронов, совсем недавно завершивший карьеру. Спортсмены, которые из-за пандемии были вынуждены вернуться из США, где работали с тренером Мариной Зуевой, пережили не самый простой период. Сначала коронавирусом переболел Морозов, в связи с чем первым стартом в сезоне для них стал ноябрьский этап Кубка России в Казани. Там фигуристы завоевали серебро, но затем заболела партнерша. О победе пара даже не думала: "Мы немного не верили, не думали о победе во время проката, мысли были только о чистом катании", - сказала Тарасова.

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Чистым прокат под "Адажио" Альбинони не удался - на последнем выбросе Тарасова упала с сальхова. "Очень расстроилась, оказавшись на льду на попе, а не на коньках", - сказала она. "Сделали практически все, и вот это. Подумал - нет, ну только не сейчас, пожалуйста", - признался Морозов. И все-таки в сумме по итогам короткой и произвольной программ спортсмены набрали 228,23 балла (80,65 в короткой и 147,58 в произвольной). Второе место заняли Бойкова и Козловский с результатом 224,99 балла (77,48 + 147,51), третье - Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, набравшие 221,39 балла (77,01 + 144,38). После объявления оценок нервы обычно сдержанных в проявлении эмоций спортсменов сдали - Тарасова расплакалась, а Морозов наконец заулыбался. Что уж говорить о Транькове, одержавшем свою первую крупную тренерскую победу, его победный жест был красноречивее всех возможных слов. "Крутейший чемпионат" Бойкова и Козловский, чемпионы Европы прошлого года, поблагодарили победителей за конкуренцию. "Хочу поздравить ребят (Тарасову и Морозова) с победой, - сказал Козловский. - Понимаю, насколько для них это важно. Приятно соревноваться с сильными". А после слов Нины Мозер, под руководством которой тренировались и Тарасова, и Морозов, и Траньков, о том, что на сегодняшний день с этой парой никто не может сравниться по качеству катания в стране, становится еще обиднее из-за отмененного чемпионата Европы в Загребе. Ведь там у россиян была бы возможность вернуть себе и титул сильнейшей пары Европы, упущенный год назад в Граце.

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