Кузнецов: поражение от чехов на МЧМ - хороший урок для российских хоккеистов

"Мы должны были создавать моменты, лучше играть в пас. Они заблокировали много наших бросков, мы не смогли забросить ни одной шайбы. Думаю, что это хороший урок для нас, мы станем лучше после этой игры, - сказал Кузнецов. - Для нас не стала сюрпризом игра чехов - они на международных турнирах играют именно в такой манере".

"Глупо сваливать на то, что мы их перебросали, тем более разница всего в один бросок. Надо наводить порядок у себя в обороне. Я считаю, что они создали больше опасных моментов. Мы много бросали от синей линии, но я не считаю, что эти броски были опасными", - добавил он.

В следующем матче российская команда сыграет против австрийцев 30 декабря (начало - 05:30 мск).