Кузнецов: поражение от чехов на МЧМ - хороший урок для российских хоккеистов

ТАСС, 28 декабря. Поражение от команды Чехии на молодежном чемпионате мира по хоккею станет хорошим уроком для сборной России. Такое мнение журналистам высказал защитник российской команды Ян Кузнецов.
Сборная Чехии обыграла россиян со счетом 2:0 в матче группового этапа чемпионата мира.
"Мы должны были создавать моменты, лучше играть в пас. Они заблокировали много наших бросков, мы не смогли забросить ни одной шайбы. Думаю, что это хороший урок для нас, мы станем лучше после этой игры, - сказал Кузнецов. - Для нас не стала сюрпризом игра чехов - они на международных турнирах играют именно в такой манере".
"Глупо сваливать на то, что мы их перебросали, тем более разница всего в один бросок. Надо наводить порядок у себя в обороне. Я считаю, что они создали больше опасных моментов. Мы много бросали от синей линии, но я не считаю, что эти броски были опасными", - добавил он.
В следующем матче российская команда сыграет против австрийцев 30 декабря (начало - 05:30 мск).