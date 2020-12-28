Спиридонов: нападающим молодежной сборной России не хватило остроты в матче ЧМ с чехами

ТАСС, 28 декабря. Нападающим сборной России не хватило остроты у ворот чехов в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Такое мнение журналистам высказал форвард российской сборной Егор Спиридонов.

Встреча завершилась победой сборной Чехии со счетом 2:0.

"Сегодня нам надо было больше создавать остроты, больше бросать и закрывать вратаря. Чехи все старались ловить на себя, и вратарь здорово сыграл. У меня был один момент в первом периоде, я не реализовал его. Мне обидно за этот момент", - сказал Спиридонов.

В следующем матче молодежного чемпионата мира сборная России сыграет с командой Австрии. Встреча пройдет 30 декабря и начнется в 5:30 мск.