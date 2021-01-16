Фазель: решение по месту проведения чемпионата мира по хоккею может быть принято 18 января

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года может быть принято 18 января. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

"Совет IIHF состоится в понедельник, 18 января. Мы можем принять окончательное решение в понедельник, может быть, нам потребуется чуть больше времени, - сказал Фазель. - Мы планировали провести совет IIHF 25 января, но, исходя из нынешней ситуации, мы уже решили провести совет в понедельник в видеоформате".

"Если мы в понедельник сможем учесть все нюансы, то примем решение в этот день. Может быть, оно будет в среду, но я уверен, что до конца следующей недели решение будет", - добавил он.

В субботу чешский автомобилестроительный гигант Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men объявили, что не будут спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если он пройдет в Белоруссии.