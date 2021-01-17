Гаджиев: Нурмагомедов показал превосходство над остальными бойцами легкого веса в UFC

Ранее Нурмагомедов допустил свое возвращение в спорт. При этом, по словам президента UFC Дэйны Уайта, россиянин отметил, что Конору Макгрегору, Дастину Порье, Дэну Хукеру и Майклу Чендлеру нужно показать себя, чтобы заставить Нурмагомедова вернуться.

"Сложно ожидать, что Хабиб и Дэйна, оказавшись на несколько часов вместе, решат все необходимые вопросы и нюансы, - сказал Гаджиев. - Такого рода договоренности, которые, я надеюсь, будучи рано или поздно достигнуты, являются сложными и многоступенчатыми. Думаю, что Дэйна как опытный человек, мог сказать Хабибу: "Ты еще не знаешь, как ты по этому всему будешь скучать". Эмоционально всегда хочется вернуться во всю эту историю".

"Но на самом деле Хабиб обозначил, кто в доме хозяин. Есть легкий вес, где есть он, дальше пропасть и потом - все остальные. Раньше в такой позиции был Конор, сейчас на ней Хабиб, он король этого веса", - добавил собеседник агентства.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме. Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул - в поединках против Макгрегора, Дастина Порье и Гэтжи.