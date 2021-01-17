Гаджиев: Нурмагомедов показал превосходство над остальными бойцами легкого веса в UFC

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов своим поведением показал, что имеет превосходство над остальными бойцами организации. Такое мнение ТАСС высказал промоутер Камил Гаджиев.
Ранее Нурмагомедов допустил свое возвращение в спорт. При этом, по словам президента UFC Дэйны Уайта, россиянин отметил, что Конору Макгрегору, Дастину Порье, Дэну Хукеру и Майклу Чендлеру нужно показать себя, чтобы заставить Нурмагомедова вернуться.
"Сложно ожидать, что Хабиб и Дэйна, оказавшись на несколько часов вместе, решат все необходимые вопросы и нюансы, - сказал Гаджиев. - Такого рода договоренности, которые, я надеюсь, будучи рано или поздно достигнуты, являются сложными и многоступенчатыми. Думаю, что Дэйна как опытный человек, мог сказать Хабибу: "Ты еще не знаешь, как ты по этому всему будешь скучать". Эмоционально всегда хочется вернуться во всю эту историю".
"Но на самом деле Хабиб обозначил, кто в доме хозяин. Есть легкий вес, где есть он, дальше пропасть и потом - все остальные. Раньше в такой позиции был Конор, сейчас на ней Хабиб, он король этого веса", - добавил собеседник агентства.
В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме. Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул - в поединках против Макгрегора, Дастина Порье и Гэтжи.