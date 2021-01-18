Комментировать по-русски. Работа на спортивном телевидении в советское время и сейчас

Не гандбол, а ручной мяч, не фантазиста, а диспетчер, и другие запретные слова

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки на прошлой неделе сообщила о том, что телеканал рекомендует своим комментаторам воздержаться от употребления англицизмов в прямом эфире. "Если в контексте того или иного эпизода логично рассказать о самом англицизме, никаких ограничений, разумеется, нет. Мы, и прежде всего сами комментаторы, следим за чистотой своей речи. Так что опубликованная табличка — не более чем резюме обсуждения многих вовлеченных в создание контента для "Матч ТВ" лиц", — сказала Канделаки ТАСС. В список недопустимых попали такие слова, как "андердог", "ассист", "бек", "бэкграунд", "голеадор", "дэф", "каппер", "кипер", "кавер-шэдоу", "корнер", "коуч", "лайкать", "лонг-болл", "лузер", "мидфилдер", "ноунейм", "ноу-тач-пасс", "окей", "перформанc", "пивоте", "плей-аут", "реф", "ростер", "свипер", "скиллы", "слоу-моушен", "стендбай", "стоппер", "страйкер", "таргетмен", "тим-билдинг", "тим-спирит", "тренинг", "флот", "хав", "хайлайт", "шорт-лист" и "Чемпионшип". При этом Канделаки подчеркнула, что никаких штрафов за употребление приведенных выражений для комментаторов нет, есть лишь внутренний консенсус.

Некоторые слова, оказавшиеся в списке, вызывают большие вопросы. Например, "Чемпионшип". Так называется второй по силе дивизион английского клубного футбола, аналог Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Запретить произносить "Чемпионшип" — это все равно что запретить говорить такие устоявшиеся названия, как "Бундеслига" (элитный дивизион чемпионата Германии по футболу), или "Примера" (элитный дивизион чемпионата Испании по футболу), или даже Российская премьер-лига. В списке запрещенных оказался и "плей-аут", при этом говорить "плей-офф" — можно. Есть и другой интересный нюанс. Английские слова "дэф" (защитник), "мидфилдер", "хав" (полузащитники), "страйкер" (центральный нападающий с хорошими бомбардирскими навыками) к употреблению запрещены. При этом итальянские слова, обозначающие роли игроков на футбольном поле, находятся в списке допустимых в специализированном контексте. Например, "реджиста" (полузащитник оборонительного плана), "треквартиста" (атакующий полузащитник), "фантазиста" (диспетчер). Разрешено использовать и слово "латераль" (крайний защитник). Это говорит не о борьбе за чистоту русского языка, а о желании уйти от слов, пришедших из одного конкретного языка — английского. Какие запреты были раньше? В советские времена на телевидении было еще больше спорных запретов. Например, нельзя было произносить фамилию участника матча на первенство мира по шахматам Виктора Корчного — советского шахматиста, уехавшего в Швейцарию и принявшего швейцарское гражданство. Или чехословацкого хоккеиста Вацлава Недоманского, уехавшего в Северную Америку выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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Интересная история произошла с известным комментатором Николаем Озеровым, работавшим на матчах чемпионата мира по хоккею 1976 года. Сборная СССР в одном из матчей сенсационно уступила полякам, а три шайбы в ворота советских хоккеистов забросил Веслав Йобчик. Озеров по ходу репортажа называл героя встречи и Жобчиком, но ближе к концу игры стал называть только номер игрока. Были в советские времена и аналогичные запреты на англоязычные слова. "В 1990 году я работал на Центральном телевидении на Играх доброй воли с Сиэтле, комментировал игру сборной СССР. В перерыве редактор Александр Иваницкий сказал: "А ты по-русски комментировать можешь?" Я не понял, в чем дело. Тогда он говорит: "Что такое "блок-шот", что такое "данк"?" — рассказал ТАСС заслуженный тренер СССР, баскетбольный комментатор Владимир Гомельский. "Можно сказать "забил сверху" или "заблокировал бросок", но я употреблял международные термины и получил замечание. Мне сказали, что я комментирую баскетбол для всех, поэтому должен разжевывать все детали, есть и те, кто смотрят баскетбол в первый раз. Теперь я после употребления какого-либо термина стараюсь объяснять его значение и считаю это правильным. Однажды на Олимпиаде мне сделали замечание за слово "гандбол". С тех пор я никогда не говорю "гандбол", только "ручной мяч", — добавил собеседник агентства.

Стоп-слова для комментаторов "Матч ТВ" вводили еще и в 2016 году. Тогда на телеканале был запрет на штампы. Не рекомендовалось употреблять такие выражения, как "матч за шесть очков", "игра от ножа", "покорный слуга", "пальма первенства", "когорта сильнейших", "как с гуся вода", "искать счастье у чужих ворот", "игра на встречных курсах", "гол в раздевалку", "тренерская чехарда" и другие. Под запретом были и отдельные слова: "подопечные", "дружина", "банда", "сулить", "схлопотать", "дескать", "чутка", "мальца", "угодить", "оплеуха", "крайний" (в значении последний). Запретные выражения в пишущей журналистике В советское время в пишущей журналистике тоже были свои нюансы. Многолетний редактор еженедельника "Футбол-Хоккей" Лев Филатов составил для своих сотрудников стоп-лист, который назывался "Наше сквернословие". В него попали такие слова, как "бескомпромиссность", "ветеран" (в значении "возрастной игрок"), "наставник", "исполнители" (а не игроки), "легкая добыча для вратаря" (простой удар для вратаря), "дуэт", "трио", "квартет", "слаломист", "стабильность" и многие другие. Сейчас сложно представить, как возможно избежать этих слов и выражений в современной речи. Но в 70-е годы прошлого века такие штампы использовались в текстах очень часто. Именно по этой причине Филатов решил составить стоп-лист.

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