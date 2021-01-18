Skoda рассматривает разные варианты спонсорства ЧМ по хоккею после переноса игр из Минска

ПРАГА, 18 января. /ТАСС/. Чешский автомобилестроительный гигант Skoda ("Шкода") считает "принципиально важным" принятое в понедельник советом Международной федерации хоккея (IIHF) решение о лишении Минска права на проведение матчей чемпионата мира 2021 года и рассматривает "различные варианты" своей поддержки предстоящего турнира. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью компании Томаш Котера.

"Для нас данный вопрос [перенос матчей чемпионата мира из Белоруссии] являлся принципиально важным, - подчеркнул он. - Мы в данный момент рассматриваем различные варианты [спонсорства]. Могу только точно сказать, что если бы чемпионат мира проводился в Белоруссии, мы не были бы его спонсорами".

"Шкода", выступающая с 1993 года главным спонсором чемпионатов мира по хоккею, была готова отказаться от спонсорства турнира, если бы он прошел в Белоруссии. Компания, по словам Котеры, не может оказывать поддержку властям страны, которые грубо нарушают права человека и гражданские свободы, преследуют граждан по политическим мотивам. Поэтому она связывала продолжение сотрудничества с отзывом права на его проведение у Минска.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Проведение турнира было запланировано в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести чемпионат мира из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров, включая "Шкоду", заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии.

Сборная России должна была проводить свои матчи группового этапа в Минске. В столице Белоруссии также должны были пройти два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Российские хоккеисты на групповом этапе чемпионата мира выступят в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Дании, Словакии, Великобритании и Белоруссии.