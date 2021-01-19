РУСАДА не будет обязывать инспекторов допинг-контроля делать прививки от коронавируса

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в настоящее время не намерено настаивать на обязательной вакцинации от коронавируса инспекторов допинг-контроля. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. Уже в первом квартале этого года она должна охватить более 20 млн россиян, а всего власти рассчитывают привить 68,6 млн человек.
"Вакцинация может быть только добровольным и осознанным решением человека, как и любой вопрос, касающийся здоровья. Инспектор допинг-контроля - такой же человек, как любой из нас: если он хочет вакцинироваться - может сделать это, но у него могут быть свои особенности по состоянию здоровья, противопоказания или ограничения, поэтому пока настаивать с нашей стороны считаем как минимум некорректным", - сказал Буханов.
Директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов заявил в понедельник, что спортсмены сборных России начнут прививаться от коронавируса в марте. По словам чиновника, в декабре состоялось большое совещание с Федеральным медико-биологическим агентством, Олимпийским комитетом России, общероссийскими спортивными федерациями, главами тренерских штабов, которое было посвящено вопросам защиты спортсменов от коронавируса. Морозов подчеркнул, что вакцинация будет добровольной для каждого спортсмена.