РУСАДА не будет обязывать инспекторов допинг-контроля делать прививки от коронавируса

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в настоящее время не намерено настаивать на обязательной вакцинации от коронавируса инспекторов допинг-контроля. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. Уже в первом квартале этого года она должна охватить более 20 млн россиян, а всего власти рассчитывают привить 68,6 млн человек.